Galatasaray'dan pankart açıklaması

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarların dün akşam takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı derbide açtığı ve "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa Kalk!" ifadesinin yer aldığı pankart için, sloganın daha önceki tarihlerde de kullanıldığına vurgu yapan açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada koreografinin dünya çapında beğeni gördüğüne vurgu yapılarak, "Koreografi bahane edilerek yine aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirmeye çalışan hangi kurum, hangi kişi, hangi sosyal medya hesabı varsa her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Mayıs 2017'de Bursa'da açılan 'Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk' pankartından yola çıkarak hazırlanan, sayısız ödül almış "Rocky" filminin temasının işlendiği görsel şölen zavallıca çarpıtılmaya çalışılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Galatasaray Kulübü resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Galatasaray taraftarı; kurucumuz Ali Sami Yen'den Metin Oktay'a; Gündüz Kılıç'tan Greame Souness'a; Avrupa'nın yeniden fethinin resmedildiği Fatih Sultan Mehmet'ten Aslan karakterine, Fatih Terim'den Setrak Dede'ye; Godfather'dan Fred Çakmaktaş'a kadar uzanan ve tüm dünyaya örnek olan koreografiler zincirine bir yenisini 22 Ekim 2017 Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde ekledi... Her zaman olduğu gibi gerekli tüm resmi makamlardan onay alınarak Türk Telekom Stadyumu bir görsel şölene daha tanıklık etti.

Geçmişte olduğu gibi, dünyanın önde gelen taraftar grupları ve uluslararası medya organları günlerce, hatta haftalarca emek harcanarak hazırlanan bu "Rocky" koreografisinden övgüyle bahsetti.

Ancak... Masabaşı oyunlarında doktora yapanların yıllardır süregelen itibarsızlaştırma çabası derbi maçtan sonra yine hortladı... 2017-2018 sezonunun tek namağlup takımını aşağı çekmek isteyenlerin sinsi emelleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Biz yapılmak istenenin ne olduğunun farkındayız! Derbi öncesinden sonuna kadar televizyon programlarındaki kuklalardan, gazete sütunlarındaki piyonlara ve sosyal medyadaki tetikçilere kadar algı yaratılarak asıl gündem olması gereken hadiseler görmezden gelinmektedir.

Mayıs 2017'de Bursa'da açılan "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" pankartından yola çıkarak hazırlanan, sayısız ödül almış "Rocky" filminin temasının işlendiği görsel şölen zavallıca çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Aylardır Galatasaray tribünlerinde olan bir pankartın, kimsenin hayalinden geçemeyecek bir koreografiyle sunulmasını aşağılık terör örgütüne bağlayıp bu görsel muhteşemlikte bile o terör örgütünün reklamını yapan; koreografi bahane edilerek yine aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirmeye çalışan hangi kurum, hangi kişi, hangi sosyal medya hesabı varsa her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Ne olmuştu?

Dün akşam maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programı yorumcularından Ahmet Çakar, Galatasaray tribünlerinde 'Rocky Balboa' koreografisiyle birlikte açılan ve "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, Ayağa Kalk" sözlerinin yer aldığı pankartla ilgili "cemaat" imasında bulunmuştu.

Çakar ayrıca Rocky Balboa karakterinin "Pensilvanyalı" oluşunu da iddiasının temellendirmesi olarak ileri sürmüştü.

Pankartı açan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da bu imalar üzerine bir açıklama yapmış ve net bir dille iddiaları yalanlamıştı.

ultrAslan'dan koreografi açıklaması - TIKLAYIN

Başbakan Yıldırım'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki pankart için soruşturma talimatı

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, söz konusu pankartla ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdi.

Hürriyet'in haberine göre Başbakan Yıldırım, dün akşam oynanan derbide Galatasaray tribünlerinde açılan ve "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, Ayağa Kalk" sözlerinin yer aldığı pankartla ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdi.