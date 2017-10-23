Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan koreografi açıklaması: Takip etmediğimiz bir 'şarlatanın' sözleriyle...

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Türk Telekom Arena'da yaptıkları 'Rocky Balboa' koreografisiyle ilgili "cemaat" iddialarına, "Aylardır çalışmaları süren bir tribün şovunun, birkaç gün öncesinde konuşan, takip etmediğimiz bir “şarlatanın' sözleriyle bağdaştırılma çabası kardeşlerimizin emeklerine saygısızlık olduğu gibi Türk halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir" ifadesini içeren bir açıklamayla yanıt verdi.

Derbide yapılan koreografinin, geçen sene yapılan "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, Ayağa Kalk" sözlerinin yer aldığı koreografinin devamı olduğunu söyleyen ultrAslan, açıklamasında Fenerbahçe ve cemaat iması bulununan ifadelerin yer aldığı sert bir açıklama yayımladı.

ultrAslan'ın bahsi geçen koreografiyle ilgili Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında "cemaat" iması yapılması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Derbide yaptığımız koreografi ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilen deli saçması iddiaları maçın sonucu iyi olsa kahkaha atarak izlemek isterdik. Ancak koreografimiz tüm dünyada ses getirirken ülkemizde sosyal medyadan etki yaratmaya çalışan algı mühendislerine ve bu algıların peşinden giderek aldananlara fırsat vermemek adına açıklama yapma gereği doğmuştur.

Geçtğimiz yıl Bursa’da açtığımız, “SİZ DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZ İÇİN ONLAR BÜYÜK GÖRÜNÜYOR, AYAĞA KALK” pankartı hem takımımızın SON İKİ SEZONDA içinde bulunduğu durumu çok iyi yansıtması, hem de çok iyi ifade edilmesi açısından çok fazla beğeni aldı. Fikstürün belli olmasının ardından Fenerbahçe maçında koreografi yapma kararı alındı ve bu beğenilen slogan üzerinden ortaya konulan görsel şölen gerçekleşti.

Aylardır çalışmaları süren bir tribün şovunun, birkaç gün öncesinde konuşan, takip etmediğimiz bir “ŞARLATANIN” sözleriyle bağdaştırılma çabası kardeşlerimizin emeklerine saygısızlık olduğu gibi TÜRK HALKININ AKLIYLA ALAY ETMEKTEN başka bir şey değildir. PARANOYAKLIĞIN zirvesidir.

Geçmişte GODFATHER serisinden, Fred Çakmaktaş’a, Street Fighter oyununa kadar dünyaya mal olmuş meşhur figürleri görselleştiren Tribünümüz, son koreografide de dünyada ses getirmesi amacıyla Rocky Balboa figürünü kullanmıştır. Bu figür üzerinden saldırılarına devam eden şuursuz bir kitle ilgili filmin halen tüm mecralarda gösterildiğini unutmaktadır.

Hayatının her anında siyasetten nemalanmak için başkalarını karalamaya çalışan omurgasızların, şartlar ne olursa olsun yıllardır devletin – milletin yanında, bölücülerin ve teröristlerin karşısında aslanlar gibi duran ultrAslan’ı hedefe koyması şaşırtmadı. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz milli refleksleri, Ay-Yıldızlı koreografiyi, sayısız pankartı, yurdun her köşesinde millet evlatları için açtığımız kütüphaneleri ve sayısız işi görmezden gelen bu ŞARLATANLAR; yıllardır bulaştıkları pislikleri bize atmaya çalışırken aslında o çamur deryasının içinde nasıl boğulduklarını resmetmektedir.

Bugünün FİRARİ TERÖRİSTLERİNE Fenerbahçe forması giydirerek Başkan seviyesinde Samandıra’da ağırlayan zihniyetin İNTERNETTEKİ GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞU 12numara ve Fetöcübaşı İhsan Kalkavan ile 3 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK sevinci yaşayan VATAN HAİNLERİNİN, vatan millet sevgisini her zaman ortaya koyan ultrAslan’a attığı bu iftiraların hesabını hukuk önünde sormak için GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLERDE DERHAL BULUNACAĞIMIZI DUYURURUZ!

ALAYINIZA GALATASARAY!

ALAYINIZA ultrAslan"

Rocky Balbona nedir?

Rocky Balboa, 1976'da Sylvester Stallone'nin başrol oynadığı Rocky filminin ana karakteridir. Yönetmenliğini John G. Avildsen'in üstlendiği filmde boksör olan Rocky Balboa karakteri, mücadeleyi seven bir mizaca sahiptir. –Spoiler (sürprizbozan) olmaması adına çaba harcanmıştır.-

Ayrıca filmin senaryosu da başrolü üstlenen İtalyan asıllı Amerikalı aktör Sylvester Stallone tarafından yazılmıştır.