Galatasaray'dan Mancini açıklaması

Galatasaray resmi internet sitesinden teknik direktör Roberto Mancini ile ilgili yapılan açıklamada, "Roberto Mancini’nin Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla ilgili bir düşüncesi ve planı bulunmadığı gibi, yeni bir teknik direktör arayışı da kesinlikle olmamıştır" denildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde bazı yayın organlarında, futbol takımımızın teknik direktörü Roberto Mancini’yle yolların ayrılacağına dair asılsız haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

Kulübümüzün, Roberto Mancini’nin Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla ilgili bir düşüncesi ve planı bulunmadığı gibi, yeni bir teknik direktör arayışı da kesinlikle olmamıştır.

Aynı şekilde, Teknik Direktörümüz Mancini de, Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmemektedir.

Tümüyle hayal ürünü ve Galatasaray'ı hedeflerinden uzaklaştırmak için kasıtlı olarak üretildiği apaçık belli olan söz konusu haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ederiz.

Galatasaray; taraftarıyla, hocasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle; hep birlikte kenetlenmiş olarak, ligdeki ve kupadaki hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü

