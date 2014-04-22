T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan Mancini açıklaması

Galatasaray, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla Roberto Mancini ile ayrılık gibi bir düşüncelerinin olmadığı belirtildi

22 Nisan 2014 17:04

Galatasaray resmi internet sitesinden teknik direktör Roberto Mancini ile ilgili yapılan açıklamada, "Roberto Mancini’nin Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla ilgili bir düşüncesi ve planı bulunmadığı gibi, yeni bir teknik direktör arayışı da kesinlikle olmamıştır" denildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde bazı yayın organlarında, futbol takımımızın teknik direktörü Roberto Mancini’yle yolların ayrılacağına dair asılsız haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

Kulübümüzün, Roberto Mancini’nin Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla ilgili bir düşüncesi ve planı bulunmadığı gibi, yeni bir teknik direktör arayışı da kesinlikle olmamıştır.

Aynı şekilde, Teknik Direktörümüz Mancini de, Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmemektedir.

Tümüyle hayal ürünü ve Galatasaray'ı hedeflerinden uzaklaştırmak için kasıtlı olarak üretildiği apaçık belli olan söz konusu haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ederiz.

Galatasaray; taraftarıyla, hocasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle; hep birlikte kenetlenmiş olarak, ligdeki ve kupadaki hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü
 

ETİKETLER

galatasaraymancinikulüpresmi açıklamaayrılıkdüşünmüyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24