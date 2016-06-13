Galatasaray'dan Lasme açıklaması

Galatasaray Kulübü, Basketbol Takımı'nın Gabonlu oyuncusu Stephane Lasme'nin doping numunesinde yasaklı madde bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildiği bildirildi:

"Stephane Lasme'nin 22 Mayıs 2016 tarihinde Pınar Karşıyaka ile oynanan Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek final müsabakası bitiminde alınan numunesinde 'Carboxy THC' isimli maddenin limit olan 180 ng/ml'nin üzerinde çıkması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu hukuki süreç kulübümüzce yakından takip edilecek olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."