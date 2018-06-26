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Spor

Galatasaray'dan KAP'a açıklama

"UEFA'nın aldığı bu kararın, yapılan anlaşmaya etkisi yoktur" İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kapsamında verdiği cezayı ve yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı alması ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (K

26 Haziran 2018 01:38

\"UEFA\'nın aldığı bu kararın, yapılan anlaşmaya etkisi yoktur\"

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü, UEFA\'nın Finansal Fair Play (FFP) kapsamında verdiği cezayı ve yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı alması ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bir açıklama yaptı.
Galatasaray\'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi\'nin sarı kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmayı Yargı Kurulu\'na incelenmek üzere gönderdiği belirtilirken, bu kararın imzalanan anlaşmaya herhangi bir etkisi olmadığı kaydedildi.
Sarı kırmızılı kulübün KAP\'a yaptığı açıklama şu şekilde: \"UEFA\'nın Kulüp Finansal Kontrol Komitesi (CFCB) ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzalamış olduğumuz yapılandırma sözleşmesi ile ilgili olarak bugün UEFA\'nın resmi web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre CFCB Soruşturma Kurulu (Investigatory Chamber) ile imzalamış olduğumuz yapılandırma sözleşmesi, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha tarafından bir üst kurul olarak Yargı Kurulu\'na (Adjudicatory Chamber) incelenmek üzere gönderilmiş olup UEFA\'nın iç prosedürleri gereği gerçekleşen rutin bir işlemdir. Söz konusu kurulla imzalanan yapılandırma anlaşmasına herhangi bir etkisi yoktur.\"

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