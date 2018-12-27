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Spor

Galatasaray'dan ilk transfer yönetime

Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı oldu

27 Aralık 2018 21:41

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Galatasaray'a iş dünyasından bir transfer geldi. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı oldu.

E-ticaret platformu Gittigidiyor'un Genel Müdürü ve eBay MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika ) Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı oldu. Kantarcı, mesajında "Çok gurur verici bir görevim daha var artık..!! Hersey Galatasaray için ..!!" ifadelerini kullandı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kantarcı, aynı zamanda Galatasaray Kulübü kongre üyesi.

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