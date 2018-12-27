Galatasaray'dan ilk transfer yönetime

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Galatasaray'a iş dünyasından bir transfer geldi. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı oldu.

E-ticaret platformu Gittigidiyor'un Genel Müdürü ve eBay MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika ) Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı oldu. Kantarcı, mesajında "Çok gurur verici bir görevim daha var artık..!! Hersey Galatasaray için ..!!" ifadelerini kullandı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kantarcı, aynı zamanda Galatasaray Kulübü kongre üyesi.