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Galatasaray'dan gollü prova

Galatasaray - Ümraniyespor: 3-2 Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıkları kapsamında TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor ile antrenman maçında karşı karşıya geldi

11 Kasım 2017 22:39

Galatasaray - Ümraniyespor: 3-2

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıkları kapsamında TFF 1\'inci Lig ekibi Ümraniyespor ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2\'lik galibiyetle ayrıldı.
Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar; Carrasso, Denayer, Maicon, Mariano, Latovlevici, Koray, Fernando, Yasin, Feghouli, Eren ve Gomis 11\'i ile başladı.
Galatasaray 45\'inci dakikada Gomis\'in pasında Eren ile golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Ümraniyespor, ikinci yarının başında penaltı kazandı. 48\'de atışı gole çeviren Rangelov maçta eşitliği sağladı. 75\'inci dakikada Emrah\'a ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yasin topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 81\'inci dakikada Rangelov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş 83\'te güzel bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.

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