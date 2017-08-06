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Spor

Galatasaray’dan ‘gelmeyen’ Feghouli’ye ültimatom

"14 Ağustos'ta sezonun ilk maçına çıkacağız ancak hala takıma katılmadın

06 Ağustos 2017 13:47

Galatasaray yönetimi, anlaşmaya vardığı West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli’nin gelmemesine tepkili. Sarı-kırmızılılar, iki hafta önce anlaşmaya varılmasına rağmen Türkiye’ye geliş tarihini sürekli erteleyen Cezayirli oyuncuya son olarak bir hafta süre tanıdı.

Hürriyet’in haberine göre; Galatasaray’ın, kendisi ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli’nin, aradan geçen 2 haftaya rağmen gelmemesi sabırları taşırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya, “14 Ağustos’ta sezonun ilk maçına çıkacağız ancak hala takıma katılmadın. En geç bir hafta içinde İstanbul’da olmanı istiyoruz”  mesajını gönderdi.

Feghouli’nin belirlenen süre içerisinde gelmemesi durumunda, sarı-kırmızılıların transferden vazgeçme dahil her türlü tasarrufu sağlaması olası.

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