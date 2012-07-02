Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Futbolda şike davasında kararların açıklanması üzerine Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ''Futbolda şike'' davasında kararlarını açıklanması üzerine Galatasaray internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray Spor Kulubü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün açıklanan mahkeme kararları sonucu gerek beraat eden, gerekse mahkumiyetlerine karar verilerek tahliye edilen kulüp yönetici ve sporcularına geçmis olsun diyor, bu vesile ile Türk Spor camiasının böyle bir sorunu tekrar yaşamamasını gönülden diliyoruz.''

Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı’da, davada tahliyelerine karar verilenlere yönelik geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Halil Ünal imzasıyla yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer davalı kulüp yöneticilerimizin devam eden futbolda şike soruşturması kapsamında özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nca bugün açıklanan karar neticesinde tahliye edildiği malumlarınızdır. Açıklanan karar neticesinde Türk futbol ailesinde görev yapan yönetici arkadaşlarımızın tahliye edilmiş olmalarının mutluluk verici olduğu kanaatindeyiz. Bugün tahliye olan futbol ailesi üyelerine Kulüpler Birliği'ne üye tüm kulüp başkanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz'' ifadelerine yer verildi.