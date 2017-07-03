Galatasaray'dan Fransız sağ beke teklif iddiası

Sabri Sarıoğlu ve Luis Cavanda ile yollarını ayırarak sağ bek bölgesinde rotasyon sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Sebastien Corchia için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekip 26 yaşındaki Fransız sağ bek için kulübü Lille'e 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklifte bulundu. 2014-15 sezonunda Fransa'nın Sochaux takımından Lille'e 1.8 milyon Euro'ya transfer olan sağ bekin Transfermarkt verilerine göre aktif piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

26 yaşındaki Fransız Corchia, geçen sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.