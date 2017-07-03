T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan Fransız sağ beke teklif iddiası

26 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı

03 Temmuz 2017 13:32

Sabri Sarıoğlu ve Luis Cavanda ile yollarını ayırarak sağ bek bölgesinde rotasyon sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Sebastien Corchia için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekip 26 yaşındaki Fransız sağ bek için kulübü Lille'e 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklifte bulundu. 2014-15 sezonunda Fransa'nın Sochaux takımından Lille'e 1.8 milyon Euro'ya transfer olan sağ bekin Transfermarkt verilerine göre aktif piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

26 yaşındaki Fransız Corchia, geçen sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER

Galatasaraytransferuçaksağ beksebastien corchialillefransafransız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24