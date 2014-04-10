Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'paralel' cevabı

Galatasaray Kulübü, kendileri hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü'ne sert cevap verdi. 'UYARIYORUZ' başlığı altında yapılan açıklamada "Cümleler arasına sıkıştırılan “paralel” sözcüğüyle, Galatasaray Spor Kulübüne yönelik bir algı yaratma çabasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" denildi.

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şöyle:

Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlanan derbi karşılaşmasından sonra yaptığımız açıklamaya, asıl muhatabı olan Federasyon yerine Fenerbahçe Kulübü’nün cevap vermesi son derece dikkat çekicidir.

Fenerbahçe'nin dün yaptığı o açıklama;

Bu karşılaşma, Galatasaray açısından, Şampiyonlar Ligi mücadelesi için önem taşıyan ve üç puanlık değeri dışında başka bir anlamı olmayan bir maçtı ve artık geride kaldı.

O nedenle maç içerisinde yaşananlarla ilgili söylem ve iddialara cevap verme gereğini duymuyoruz.

Ancak, Fenerbahçe Spor Kulübünün açıklamasında yer alan bir ifadeyi, Türk sporunun geleceği açısından son derece vahim ve tehlikeli bulduğumuzu belirtmek istiyoruz.

En sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim:

Cümleler arasına sıkıştırılan “paralel” sözcüğüyle, Galatasaray Spor Kulübüne yönelik bir algı yaratma çabasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşundan bugüne, bütün siyasal görüş, parti ya da her türlü “yapılanlama”ların uzağında kalmaya özen göstermiştir.

Galatasaray kültürü, başkalarının yolunu izleyen değil, herkesin “o”nun yolunu izlediği bir büyük “okul”dur.

Galatasaray’ın, başka grupların, toplulukların yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Tevfik Fikret’in “Fikri hür, vicdanı hür!” ilkesi, Galatasaray’ın sahip olduğu ve izlediği yegâne ışıktır.

Spor alanlarında da öncülük misyonunu üstlenen Galatasaray, başkalarının hayal bile edemeyeceği zaferlerle, doğudan batıya, yediden yetmişe, bütün bir ülkenin gururu olmuştur. Asılsız ithamlarla, bu gerçeği gölgelemeye kimsenin gücü yetmez.

Üstü kapalı söylemlerle, Galatasaray’ın adını, son dönemde ne anlama geldiği bilinen “paralel” sözcüğüyle birlikte anmaya tevessül etmek kimsenin haddine değildir.

Galatasaray’ı böyle bir töhmet altında bırakmaya çalışanlar, bundan böyle, her platformda gereken cevabı alacaklardır.

Kendileri, uluslararası bütün yargı organlarınca mahkûm edilmiş şike sürecinin içinden , “paralel” mazeretini kullanarak sıyrılacaklarını düşünebilirler. Başka çareleri kalmamış olabilir.

Ancak, Galatasaray’ı kendi bataklıklarına çekemezler, sözünü ettikleri paralel yapılarla yan yana gösteremezler. Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz.

Galatasaray’ın ne paralel yapılarla, ne de bu tartışmalarla hiçbir ilişkisi olmaz, olmamıştır, olmayacaktır.

Türk sporunu, kendi kısa vadeli çıkar hesapları uğruna, bu tür tartışmaların içine çekmeye çalışmak herkes açısından son derece tehlikeli bir oyundur ve çok büyük bir aymazlıktır.

Uyarıyoruz!

Galatasaray Spor Kulübü