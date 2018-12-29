Galatasaray'dan Falcao için Emre Akbaba formülü

Sezonun ilk devresinde gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna en az iki forvet oyuncusu katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım için isim ortaya atılan son isim Monaco'nun Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao oldu.

Hürriyet'in haberine göre, devre arasında kadrosuna iki golcü katmak isteyen Galatasaray, gözünü 32 yaşındaki Falcao’ya dikti. Sezon başı Emre Akbaba’yı bir sponsor firmanın desteğiyle renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcunun transferini de aynı şekilde bitirmeyi hedefliyor.

Monaco'nun Galatasaray’ın gündemine aldığı yıldız futbolcuyu herhangi bir bonservis ücreti talep etmeden, bedelsiz bırakacağı iddia edildi. FFP kriterleri kapsamında UEFA’nın bonservis kısıtı koyduğu Galatasaray, bedelsiz oyuncu almak ya da kiralamak istiyordu.

Ortaya atılan son iddialardan biri ise Falcao'nun istediği yıllık ücretin problem yaratması. 32 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılardan 1,5 yıl için 12 milyon Euro talep etti.

Transferi bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Falcao için öncelikle transferin maliyetinin yarısını üstlenebilecek bir sponsor bulmak istiyor. Sezon başında Emre Akbaba'nın transferinde de aynı problemle karşılayan sarı-kırmızılılar, Nef'in sponsorluğunda bu transferi tamamlamıştı.