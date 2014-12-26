Galatasaray'dan 'dev' transfer

Galatasaray Liv Hospital, Avustralyalı pivot Aleks Maric'le anlaştı. 30 yaşında ve 2.11 metre boyundaki tecrübeli oyuncu son olarak Maccabi Tel Aviv'de forma giyiyordu.

Son bir ay içinde takımdan ayrılan dört oyuncunun boşluğunu doldurmaya çalışan Galatasaray Liv Hospital, ilk transferini yaptı.

Sarı kırmızı kulüp, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen Sırp asıllı Avustralyalı oyuncu Aleks Maric ile anlaştı.

30 yaşında ve 2.11 metre boyundaki tecrübeli pivotun yarın (26 Aralık Cuma) İstanbul'da olacağı bildirildi.

Kariyerinde Euroleague şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda kupa bulunan Aleks Maric; Granada, Partizan, Panathinaikos, Lokomotiv Kuban ve Maccabi Tel Aviv takımlarında forma giydi.

Galatasaray Liv Hospital'ın 1-2 gün içinde bir transfer daha yapması bekleniyor.