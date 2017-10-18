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Spor

Galatasaray'dan derbi öncesi sessizlik kararı

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sessizlik kararı aldı

18 Ekim 2017 14:57

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sessizlik kararı aldı.
Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Diş sağlığı protokolü imzalamaya gelen Başkan Dursun Özbek, DHA\'ya yaptığı özel açıklamada \"Sessizlik kararı aldık, ne ben ne de yöneticilerimiz ne de futbolcularımız kesinlikle derbi ile alakalı konuşmayacağız. Tam konsantrasyonla derbi maçına hazırlanacağız\" dedi.
Başkan Özbek toplantıda yaptığı açıklamada ise; \"Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yıldır oynuyor. 100 yıl daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Özbek detay 

Serhan TÜRK-Olgucan KALKAN-İstanbul-DHA 

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