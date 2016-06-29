Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 1905 liralık dava

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Türkiye Kupası finalinden sonra yaptığı açıklamalara Galatasaray sessiz kalmama kararı aldı.



Yıldırım’ın sözlerini geçen haftaki yönetim kurulu toplantısında tekrar masaya yatıran sarı-kırmızılılar, konuyu mahkemeye taşımaya karar verdi.



Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Yıldırım’a kulübün kuruluş yılına ithafen 1905 TL’lik dava açacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "2000 yılında Fethullan Gülen'in Galatasaray'ı duayla şampiyon yaptığı söyleniyor. Bizde böyle bir şey yok. Yazık değil mi bu kulüplere?



Bana ‘şike yapsana, şike yapsana’ diye bağırıyorlar. Ben şike yapmadım ama Galatasaray sürekli şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmayın, altından kalkamazlar daha sonra. İspatını yapacaklar, ben ispatlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.