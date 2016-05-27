Aziz Yıldırım yenilgi sonrası konuştu: Fethullah Gülen'in Galatasaray'ı duayla şampiyon yaptığı söyleniyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "2000 yılında Fethullan Gülen'in Galatasaray'ı duayla şampiyon yaptığı söyleniyor. Bizde böyle bir şey yok. Yazık değil mi bu kulüplere?" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın 1-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalar şöyle: "Biz böyle bir kulübümüz 10-15 bin kişi küfür edecek. Oyuncular çıkmadı biz de çıkmadık. Bize küfür ediyorlar bize neden çıkalım. Devlet Passolig'i çıkardı bunun amacı neydi? Hadise yapanı yakalayıp atmaktı. Tribünleri kapatıyorlar. Biz kendimiz mücadele ediyorduk. Onları ikna etmeye çalışıyorduk şimdi kimse sahip olmuyor. Sürekli ceza ödüyoruz. UEFA'ya bildirdiğimiz hesaplarda bunlar eksi olarak gözüküyor. Türkiye'de şampiyonu da küme düşeni de hakemler ilan etti. Mete Kalkavan iyi hakem diyorlar ama bunlar kendilerini farklı görmeye başladılar. Emre tekmeyi basıyor oyna diyor. Kurallar var faülse fauldür.

'Ersan Gülüm, Markovic'e tekme atıyor, 6 ay yok'

Kasımpaşa'nın Trabzon'un Sivas'ın bizim kayıplarımız hakem yüzünden Halis Özkahya ile Fırat Aydınus şampiyonluğumuzu engelledi. Antep'le elle gol attılar beraber ekaldık. Beşiktaş'a Olimpiyat'ta 3-2 yenildik. Ersan Gülüm, Markovic'e tekme atıyor adam 6 aydır sahalarda yok. Başakşehir maçında kötü oynuyoruz ama penaltı var ilk devre vermiyor ondan sonra kaybediyoruz. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza vermezler. Aziz Yıldırım'a ceza verirler.

'Galatasaray sürekli şike yapıyor'

Federasyon Genel Kurulu'nda konuşma yapacağım böyle saçma şey olur mu ya? Siz önce küfürü engelleyin... Bizim statlarımıza gelip kupa verebiliyor musunuz? Ne hale geldik. Şike yapsana diyor bana adam! Ben şike yapmadım. İnsaf yani. Ben şike yapmadım ama Galatasaray sürekli şike yapıyor. Açıklayacaklarımın altından kimse kalkamaz. Edepli olacaklar ilk önce. Ben sizinkileri ispatlıyorum.

'Mourinho geliyor falan bu devirler gitti'

Aziz Yıldırım, Pereira ile ilgili soruya; 'Hocayla konuşacağız. Kalacak heralde mukavelesi var. Başarısız olup kalanlar da oldu. Oturacağız hoca ve yöneticilerle konuşacağız. Bir plan yapacağız. Mourinho geliyor falan bu devirler bitti. UEFA kuralları var bunların hepsine uyacağız."