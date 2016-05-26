Galatasaray'ın 17. Türkiye Kupası zaferi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe ile 6. sırada sezonu kapatan Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalya'da karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 54. Türkiye Kupası finalinde Antalya'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Alman golcü Podolski'nin 31. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, kupayı kazanan ekip oldu.



İki takımın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Hakan Balta, Denayer, Carole, Selçuk İnan, Emre Çolak, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin, Sneijder, Podolski.



Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Ba, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Nani, Volkan Şen, Van Persie



Maçın önemli anları

6. dakikada Emre Çolak'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına ortaladığı topu Selçuk İnan kafayla arkaya aşırttı. Arka direğe hareketlenen Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza alanı dışında buluşan Podolski'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Fabiano topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

13. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışı sağ çaprazında yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına Sneijder, Selçuk İnan ve Podolski geçti. Bu üçlünün organize kullandığı serbest vuruşta topu önüne alan Podolski sol ayağıyla sert bir şut çıkardı ancak kaleci Fabiano, sağına gelen topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Nani, soldan taşıyarak ceza alanına girdiği topu, daha uygun durumdaki Alper Potuk'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Çolak'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas önüne düşen topu Denayer kafayla içeri çevirdi. Kale sahasında bulunan Podolski, arka direkte uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0







39. dakikada Nani'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas önüne düşen topa Mehmet Topal kafayla vurdu ancak iyi yer tutan Muslera, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

42. dakikada Nani, soldan kullandığı serbest vuruşta topu sert bir şekilde ceza alanı içine kesti ancak kimsenin dokunamadığı top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Ba'nın yaklaşık 40 metreden çıkardığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada Fenerbahçe atağında top direkten döndü. Nani'nin soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, kale sahasına gelen topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Burada bulunan Ba'nın, seken topa kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği yere çarparak, oyun alanına döndü, Podolski tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağdan ortaladığı topta Fenerbahçe savunması bir anlığına duraksarken, altıpas önünde uygun durumda kalan Denayer, meşin yuvarlağa kafayı vurdu ancak kaleci Fabiano, son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.

90+3. dakikada topla sağdan ceza alanına giren Nani'nin ortasında savunmadaki Chedjou ters bir vuruş yaptı ancak kaleci Muslera, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Finali 1-0 kazanan Galatasaray kupanın sahibi oldu.