Galatasaray'dan ayrılan Hajrovic'e FIFA’dan geçici lisans

Galatasaray 'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında Grasshoppers'tan transfer ettiği Izet Hajrovic, kendisine 90 gündür ödeme yapılmadığını öne sürerek FIFA'ya başvurmuştu. FİFA, oyuncunun talebini görüşerek Hajrovic'e geçici lisans verme kararı aldı.



Radikal'de yer alan ahbere göre, Galatasaray'ın bonservisine 3.5 milyon euro ödediği Hajrovic, 4,5 yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde sarı-kırmızılı kulüpten toplam 4 milyon 950 bin euro ücret alacaktı.

Ergün: Benim bilgim dahilinde değil ama bu olmadığı anlamına da gelmez

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, Hajrovic'in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ve ülkesinden dönmeyeceği yönünde çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada "Hajrovic'in alacakları konusunda herhangi bir resmi kurumdan bize gelmiş bir ihtar yazısı yok. Böyle bir ödeme sorunu olduğu da benim bilgim dahilinde değil ama bu olmadığı anlamına da gelmez" demişti.

Rıbery nasıl kaçmıştı?

Galatasaray, 2004-2005 sezonunun ara transfer döneminde Franck Ribery’yi Metz’den 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ribery, kısa sürede performansıyla lige damga vurmuş, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. Fransız devi Marsilya, yıldız futbolcuyu transfer etmek için Galatasaray’a 7 milyon Euro teklif etmiş ancak geri çevrilmişti. Ribery’nin Türkiye macerası kısa sürdü. Fransız oyuncu, 100 bin Dolar’lık alacağı zamanında ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı fesh etti. Galatasaray’ın FIFA’ya yaptığı itiraz da fayda etmedi. Marsilya, bedavaya imza attırdığı Ribery’yi sadece iki sezon sonra 25 milyon Euro’ya Bayern Münih’e sattı.