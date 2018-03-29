Galatasaray'dan anlamlı ziyaret

Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ile sarı-kırmızılı oyuncular Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis, Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret ederek yurdun yaşlı sakinleriyle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, futbol takımı oyuncuları kaptan Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis'in, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'na ziyarette bulundukları belirtildi.

Teknik heyet ile oyuncuların, yurt sakinlerine çiçek verip, kendileriyle yakından ilgilendikleri, çekilen toplu fotoğrafın ardından ziyaretin tamamlandığı aktarıldı.