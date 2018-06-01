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Spor

Galatasaray'dan Ankara ziyareti

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti

01 Haziran 2018 20:28

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez\'i makamında ziyaret etti. Ankara\'da yapılan ziyarette Kemerburgaz yerleşkesi ile ilgili görüşmeler yapıldı.
Görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Abdullah Tancan ve Mithat Cansız da yer aldı.
Görüşme sonrası başkan Mustafa Cengiz tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez\'e üzerinde isminin yazılı olduğu 11 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

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