Galatasaray'dan açıklama: Teklif gelirse değerlendiririz

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde formu düşen Tolga Ciğerci'nin takımdan gönderilebileceği konuşuluyordu.

Beşiktaş derbisi öncesinde "Ayağımda ağrılar var ve bu ağrılar geçmeden artık oynamak istemiyorum" sözleri ile tepkileri üzerine çeken Tolga Ciğerci için sarı kırmızılılardan kısa ama anlamlı bir çıkış geldi.

FutbolArena'nın haberine göre Galatasaraylı idareciler, Tolga için henüz bir girişim olmadığını belirtip "Ne Udinese, ne de başka bir kulüpten henüz Tolga için bir teklif gelmedi. Ancak sezon sonunda Tolga için Udinese kulübü ya da başka bir takımdan talep gelirse değerlendiririz" açıklamasını yaptılar.

Sezon başında Igor Tudor döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Tolga Ciğerci'nin ismi Hırvat teknik adamın Udinese'nin başına geçmesi ile İtalyan ekibi ile anılmaya başlamıştı.

Tolga, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Beşiktaş derbisi öncesindeki çıkışı ile Fatih Terim'in gözünden düşmüş ve yeni sezon planlarındaki yerini ateşe atmıştı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, bu sezon sarı kırmızılı formayla 24 maçta 6 gol attı. Asist katkısı sağlayamayan Tolga Ciğerci, hızlı başladığı sezonda sakatlığı nedeniyle düşüş yaşadı. Geçen sezon da 25 resmi maça çıkan başarılı futbolcu, gol ya da asist üretememişti. Tolga Ciğerci'nin Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.