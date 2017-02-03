Galatasaray'dan 2. Abdülhamit'in torununa: Suada 60 yıldır tapulu malımızdır

Galatasaray Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ural Aküzüm, Sultan II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nda hak iddia etmesine tepki gösterdi. Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, Nilhan Osmanoğlu'nun medyada yer alan açıklamalarını okuduğunu belirterek, "Spekülasyona gerek yok. Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır ve bizimdir" dedi.

II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu, Suada'yı istiyor!

Adanın tarihine değinen Aküzüm, şunları ifadeleri kulandı:

"Buranın tarihine baktığımızda Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Başmimar Sarkis Balyan'a mülkiyet olarak devrediliyor ve kendisinin bu adanın üstüne bir köşk inşa ettiğini görüyoruz. Hatta dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında burada konaklıyor ve Osmanlı için resimler yapıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Şirket-i Hayriye vapur işletmesine kiraya verilmiş ve kömür deposu olarak kullanılmış. Adanın tapusunu 1957 yılında o dönemki başkanımız Sadık Giz, 150 bin lira karşılığı ücret ödeyip, kulübümüz namına devralmıştır. Bu bir gayrimenkul satışıdır. Galatasaray adası 60 yıldır tapu sicil kayıtlarına göre Galatasaray Spor Kulübünündür. Detayları hem devletin kayıtlarında hem de kulübümüzün tarihçesinde var. Su sporları için 21 Nisan 1957'de adaya sporcular geldiğinde, sarı-kırmızı bayrağımız asılıyor. 5 Temmuz 1957'de adanın tapusu Galatasaray Spor Kulübü üzerine çıkarılıyor."

"Tapu siciline tescilli bir gayrimenkuldür"

Galatasaray Adası'nın hukuki statüsünde herhangi bir ihtilaf bulunmadığına dikkati çeken Aküzüm, "Ada, tapu siciline tescilli bir gayrimenkuldür. Sportif ve sosyal fonksiyonları bulunan bir mülkümüzdür. Bunun hukuki, kadastral ve gayrimenkul mevzuatı yönünden tartışmaya açık en ufak bir yönü de yoktur." diye konuştu.

Nilhan Osmanoğlu'nun adayı geri alabilmek için hukuki süreç başlatacağı yönündeki sözlerinin bir anlamı bulunmadığına vurgu yapan Ural Aküzüm, "Kadastro kanunu ve tapu kayıtlarına baktığınızda, en ufak bir ihtimal dahi yok. Rahmetli başkanımız Sadık Giz ile o dönemdeki yönetim, son derece açık ve net bir hukuki işlem, ücreti mukabilinde gayrimenkul satın alması yapmışlar. Sadece Türk gayrimenkul hukukundaki hak düşürücü süreler ve zaman aşımı hususlarını bilmek dahi yeter." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmeciyle yaşanan sorunlar

Ural Aküzüm, Galatasaray Adası'nın işletmecisiyle yaşanan ve yargıya taşınan sorunların ortadan kalkması için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Galatasaray Adası'nın tapulu mülkleri olduğunu bir kez daha vurgu yapan sarı-kırmızılı yönetici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halen işletmeciyle kira ve işletmeye ilişkin ihtilaflardan doğan bazı hukuki süreçler, mahkemelerde devam etmektedir. Bildiğiniz gibi mevcut yönetim olarak söz verdiğimiz için sadece Galatasaray Adası gündemiyle bir genel kurul yaptık. Öncesinde başkanımız oradan çıkacak sonuca tamamen uyacağımızı beyan etti. Genel kurul, adanın sosyal tesis olması gerektiği yönünde bir karar aldı. Bu karar gereğince biz yönetim kurulu olarak ciddiyetle gerekli işlemlerin yapılması ve hukuki prosedürlerin takip edilmesini sağlıyoruz. Hukuken sağlam ancak en hızlı şekilde sonuca ulaşmayı sağlamakla mükellefiz. Halihazırda davalar devam etmekte ve kulübün avukatları ve üyelerimiz nezaretinde en iyi ve seri şekilde takip edilmektedir.