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Spor

Galatasaray'da yüzleri güldüren gelişme!

Sarı-kırmızılılara futbolculardan güzel haber

04 Nisan 2018 17:18

Sezon başından bu yana dış sahada istediği sonuçları alamayan ancak ikisi lig, biri kupada olmak üzere son 3 deplasman karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, bu seriyi sürdürmek istiyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; teknik direktör Fatih Terim'in Trabzonspor maçında ki oyundan memnun kaldığı, cezalı Fernando Reges'in dönüşü ve Martin Linnes'in tamamen iyileşmesi başkentteki zorlu karşılaşma öncesi tecrübeli teknik adamın elini güçlendiriyor. 

Fatih Terim'in, Trabzonspor maçında ilk golün asistini yapan ve maç boyunca son derece etkili bir performans sergileyen Mariano'yu Gençlerbiliği maçında da 11'de başlatma ihtimali yüksek.

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