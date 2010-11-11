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Spor

GALATASARAY'DA YÜZLER GÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

11 Kasım 2010 00:05

-GALATASARAY'DA YÜZLER GÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu ilk maçında Galatasaray, Denizlispor'u 3-1 yendi. 66. dakikada Denizlispor, skoru eşitledi. İsmail Baydil'in sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen İsmail Konuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 70. dakikada Elano'un sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topu kontrol eden Pino'nun boş pozisyonda vuruşunda, kaleci Yakup meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 75. dakikada Galatasaray, 2-1 öne geçti. Elano'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Pino, sert bir vuruşla topu uzak köşeye göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi. 85. dakikada Emre Çolak'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sabri'in vuruşunda top kaleci Yakup'ta kaldı. 88. dakikada Galatasaray durumu 3-1 yaptı. Soldan çizgiye kadar inan Emre Çolak'ın ortasında, Pino ceza sahasında gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Bahtiyar Birinci xxx Galatasaray: Ufuk xx, Sabri xx, Cana xx, Servet xx, İnsua xx, Aydın x (Dk. 46 Ali Turan xx), Ayhan xx, Barış xx, Elano xxx (Dk. 76 Mehmet Batdal x), Kewell xx (Dk. 68 Emre Çolak xx), Pino xxx Denizlispor: Yakup xx, Murat xx, İsmail Konuk xx, Koffi xx (Dk. 72 Yasin x), İbrahim xx, İsmail Baydil xx (Dk. 76 Erhan x), Braga xx, Levent xx, Okan x (Dk. 52 Serdar Eylik x), Ali xx, Roberts x Goller: Dk. 27 Elano, Dk. 75 ve 88 Pino (Galatasaray), Dk. 66 İsmail Konuk (Denizlispor) Sarı Kartlar Dk. 9 Levent, Dk. 69 İsmail Baydil (Denizlispor), Dk. 80 Ayhan (Galatasaray)

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