Galatasaray'da yeniden Gignac sesleri

Meksika Ligi’nde Tigres forması giyen Andre-Pierre Gignac, kariyerine tekrardan Avrupa’da devam etmek istiyor. Galatasaray yönetimi, Gignac ile temasa geçmeye karar verdi.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon gündeminde bulunan Andre-Pierre Gignac'ı son anda Meksika ekiplerinden Tigres'e kaptırmıştı.



amkspor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, bu kez transferi bitirmek için daha kararlı. Fransız futbolcunun kariyerine tekrardan Avrupa'da devam etmek istemesi, Galatasaray’ın işini kolaylaştıracağa benziyor.

Yıllık ücreti garanti edilecek

Yıllık ücreti 3.6 milyon Euro olan Gignac'a bu parayı ödemeyi garanti edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, daha sonra Tigres ile pazarlıklara başlayacak.



Gignac'ı bonservis bedeli olmadan transfer eden Meksika kulübü yöneticilerinin, 2-3 milyon Euro'luk teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.



ilk senesinde 37 maçta 32 gol atan Fransız yıldız, bu sezon 14 maçta sadece 5 kez fileleri sarstı. Meksika'da düşüşe geçen Gignac için hemen temasa geçilecek.