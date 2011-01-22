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Spor

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLER ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2011 00:12

-GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLER ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ocak Pazar günü Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Teknik direktör Hagi yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferler Bogdan Stancu, Yekta Kurtuluş ve kaleci Robinson Zapata'nın sarı-kırmızılı takımda ilk çalışmalarına çıktıkları bildirildi.  Stancu ve Yekta'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, kaleci Zapata'nın ise takımdan ayrı kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.  Ayağındaki ezilme nedeniyle dinlendirildiği için dünkü antrenmana çıkmayan Arda, bu akşam takımla çalışırken, Baros'un kondisyoner, Çağlar'ın da fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalar yaptıkları kaydedildi.  Gökhan Zan ve Pino'nun tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.  Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıkları için yarın öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak kampa girecek.

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