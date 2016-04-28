Galatasaray'da "yeni teknik direktör Prandelli" iddiası

Teknik direktör arayışlarına devam eden Galatasaray'da konuşulan sürpriz isimlerden biri de takımı çalıştıran eski İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli.Eski başkan Ünal Aysal ile yakın ilişkisi bulunan ve son dönemde Robin van Persie'yi Lazio'ya götürmek için gelen menajer Ali Güven'in, Mehmet Özbek'le bir araya geldiği ve bu görüşmede Prandelli isminin masaya yatırıldığı iddia edildi.

Fotospor'un haberine göre, Güven'in Özbek'e, Prandelli ile sürekli konuştuğunu ve İtalyan hocanın Galatasaray için "yarım kalan iş" gözüyle baktığını, imkan olursa Galatasaray'a dönerek işini bitirmek istediğini aktardı. Geçen sezon Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluk yaşayan takımından zaten bunu beklediğini anlatan Prandelli'nin Güven aracılığıyla "Galatasaray'ı yakından takip ettim. Hala da ediyorum. Geçen sezonki şampiyonlukta payım olduğu için çok mutluyum" sözlerini aktardı.

Galatasaray'da Sampaoli ve Schaaf ismi öne çıksa da bazı yöneticilerin, "Prandelli neden olmasın ki!" sözlerini ettikleri de gelen bilgiler arasında.