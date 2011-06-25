T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) 

25 Haziran 2011 23:40

-GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu kötü bitiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren ve gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu takviye eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da bir araya gelecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular, sezonun ilk çalışma gününde çeşitli performans testlerine ve sağlık kontrollerine tabi tutulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24