-GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu kötü bitiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren ve gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu takviye eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da bir araya gelecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular, sezonun ilk çalışma gününde çeşitli performans testlerine ve sağlık kontrollerine tabi tutulacak.