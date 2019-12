Galatasaray'da tepki dinmiyor

Galatasaray yönetimi, federasyon ve MHK'ya yönelik tepkilerini bu kez görüntüler eşliğinde dile getirdi. Genel Müdür Adnan Sezgin, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında kural hatası yapıldığını yineledi.



Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin ve Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, düzenledikleri basın toplantısında, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na yaptıkları itirazlarına açıklama getirdiler.



Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yönetici Murat Yalçındağ da hazır bulunurken, Sezgin, yaşanan olayları barkovizyon gösterisi eşliğinde anlattı.



Adnan Sezgin, toplantıda ''Yapılan hatalara karşı diğer kulüplerle ortak hareket edip etmeyecekleri'' sorulduğunda, kulüp olarak tek başına bir şeyleri halletmenin kolay olmadığını belirterek, ''Ama Galatasaray büyük bir camiadır, sesi gür çıkar. Biz hiçbir şekilde 'Hakemlerin, kurulların yanında değiliz' demiyoruz. Bizimki uyarı. Belki bugüne kadarki bazı uygulamalardan vazgeçilir. Galatasaray'ın hakları zedeleniyorsa, ayağa kalkmak, başta başkanımız olmak üzere hepimizin görevi. Bundan asla vazgeçmeyiz'' dedi.



Günü kurtarma peşinde olmadıklarını savunan Adnan Sezgin, Futbol Federasyonu'na sürekli olarak somut projeler verdiklerini dile getirerek, ''Biz, önümüzdeki 5 yıl içinde hakemlerimiz için neler yapıyoruz? Bunlar için somut projeler de hazırlayıp sunduk. Değerlendirmek onlara düşer. Biz şu anda, canı yandığı için bağıran bir durumda değiliz. Bunu sadece Galatasaray için değil, Türk futbolunun geleceği için yapıyoruz, çünkü mevcut yöntemlerle bir yere varamamışız. Devre arasında çıkıp 'Bu hakemler de bizim' demiştik, şimdi de aynı şeyi yapıyoruz, ama bu, hakem hatalarının devam etmesi anlamına gelmez'' şeklinde konuştu.



Sezgin, yapılan hataların dile getirilmesinin normal olduğunu, bu hataların ortaya konulmamasının hata olacağını söyledi.



Galatasaraylı futbolcuların Türkiye'de en fazla maç yapan oyuncular olduğunu vurgulayan Sezgin, onların sadece sahaya çıkıp maçını kazanmaya çalışan objeler olarak görülmesinin yanlış olacağını kaydetti.



İTİRAZ GEREKÇELERİ



Sezgin, Sivasspor ve Kayserispor ile oynadıkları lig maçlarında yapıldığını savunduğu kural hatalarını da ayrıntılı bir şekilde anlattı.



Sivasspor ile 24 Ocak'ta oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında, yardımcı hakemin çağırmasıyla hakem Yunus Yıldırım'ın oyunu durdurduğunu ve Ümit Karan'a kırmızı kart gösterdiğini hatırlatan Sezgin, ''Bunun üzerine Ümit'in ceza almaması için müracaat ettik. Karttan sonra oyunun başlama şeklinin yanlış olması nedeniyle de kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle ayrıca başvurduk. Söz konusu dilekçede, Ümit'in oyun alanının dışında olduğunu, kırmızı kart gösterildikten sonra oyunun endirekt atışla değil, hakem atışıyla başlamasını gerekçe gösterdik. Federasyon bu konuda MHK'nin görüşünü istedi. Federasyon, son kararını MHK'nin görüşüne göre verir. Buna karşı başvuru hakkımız da saklıdır. Futbolda hukuk düzeni içinde son başvuru mercii Tahkim Kurulu'dur. Biz bu müracaatı müsabakanın ertesi günü yaptık ve pazartesi günü ek dilekçeyi verdik, ancak MHK, bu yan hakemlerden birini 3 gün sonraki başka bir müsabakaya vermiştir, peşinen iradesini beyan etmiştir. Bu süreç henüz tamamlanmamıştır'' dedi.



Bu süreçte çok ilgi çekici belgelere de ulaştıklarını anlatan Sezgin, kendilerine federasyondan gelen yazıda ''O sırada oyun alanı içinde bulunan Ümit Karan'' ifadesinin yer aldığını, oysa hakem Yıldırım'ın, maçtan sonra ''Oyun alanı dışında'' diye açıklama yaptığını dile getirdi.



Sezgin, ''Burada hem şeklen, hem içerik olarak hata vardır. Tahkim Kurulu'na gittik, başvurumuzu yaptık, cevabını bekliyoruz'' dedi.



GALATASARAY İTİRAZINI UEFA VE FIFA'YA TAŞIYOR



Bu konuda yaşanın sıkıntının ardından 7 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçında benzer olayların yaşandığını vurgulayan Sezgin, ''Bu karşılaşmada oyuncumuz Lincoln'ün gördüğü kırmızı kartın iptalini istedik ve müsabakanın tekrarı için başvuruda bulunduk. Maalesef MHK Başkanı Oğuz Sarvan, müsabakadan iki gün sonra, basın toplantısında bu kartın doğru olduğunu söyledi. O sırada acaba gözlemci raporu yazılı olarak elinde miydi? Gözlemcinin raporunda bu hareket nasıl değerlendirilmişti? Genel olarak gözlemcinin hakeme verdiği notu çok merak ediyoruz. Dosyanın önüne gideceği Sarvan, peşinen bu kararı vermiş. Bizim savunma hakkımızı ve hak arama hürriyetimizi elimizden almıştır. Biz de şeklen hata yapıldığını ve objektif olarak değerlendirilemeyeceğini göz önünde bulundurarak, Konunun UEFA ve FIFA'ya taşınması konusunda Futbol Federasyonu'na başvurduk'' şeklinde konuştu.



''SARVAN'IN SÖZLERİNİ KABUL ETMİYORUZ''



Adnan Sezgin, Oğuz Sarvan'ın, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği, ''Bu lig bu hakemlerle bitecek, elimizdeki hakemler bunlar. Arkadan gelecek hakemler içinde bunlardan daha iyisi yok'' sözünü kabul etmediklerini ifade etti.



Kulüp olarak, hakemlerin en sağlıklı şekilde müsabakaya çıkmaları için ellerinden geleni yapacaklarını her türlü ortamda beyan ettiklerini belirten Sezgin, ''Kurulun başkanı, bu şanssız ifadeyle hakemlerin şevkini kıracak, motivasyonu düşürecek, ayrıca geriden gelen hakemlerin de şevkini kıracak, önünü kapatacak bir bir tutum içine girmiştir. Kendi kurum başkanı tarafından böyle değerlendirilmiş olsa bile, hakemlerimiz bizim için değerlidir, malzeme olarak görülemez. Hakemlerimiz futbolun temel unsurlarının en önemli ögelerinden biridir.



Ayrıca, 'Mal bu, malzeme bu' denilirse, insanın biraz kendini sorgulaması lazım. 'Geriden gelenler yetenekli değil' gibi çarpıcı bir lafı var. Demek ki ileride iyi hakemimiz olmayacak. Bu çok acı bir tablo. Demek ki bazı tedbirler alınması lazım. Herkesin taşın altına elini sokması lazım'' dedi.



''Biz bir ayrıcalık beklemiyoruz'' diyen Sezgin, ''Kuralların eşit uygulandığı ve oyun kitabına da uygun bir şekilde yönetildiği maçların olduğu bir ortam istiyoruz. Son zamanlardaki tepkimiz, artan hakem hatalarına karşıydı'' şeklinde konuştu.



''HAKEM HATALARININ ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİK''



Adnan Sezgin, 8 Şubat'ta, resmi internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, artan hakem hatalarına dikkat çekmek istediklerini söyledi.



Bu açıklamanın, federasyonun saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren bir açıklama olmadığını savunan Sezgin, ''Yaşanan hakem hatalarını ve bu hataların son dönemde artış göstermesini içeren bir yazıdır. Federasyon, bildiriden 3 saat sonra karşı bir bildiri yayınlamış ve bizim hezeyan içinde olduğumuzu belirtmiştir. Federasyon, acil bir kararla, hukuki yolları deneme yerine bildiri yayınlamayı tercih edip, bizi PFDK'ya sevk etmiştir'' dedi.



İTİRAZ EDEN OYUNCUYA 5 BİN EURO CEZA



Sezgin, geçtiğimiz sezon en az sarı kart gören takımlarından biri olduklarını, oyunculara, hakemlere yapılan itirazlardan dolayı kart görmeleri halinde 5 bin Euro ceza verdiklerini anlattı.



Bunu talimatlarına koyan tek kulüp olduklarını kaydeden Adnan Sezgin, ''Eğitim toplantıları yapıyoruz ve futbolcuları sürekli uyarıyoruz, ama futbolcular da insan. Galatasaray, ligde en fazla maç yapmış oyunculardan oluşuyor. Mental ve fiziksel yıpranmaları söz konusu'' ifadelerini kullandı.



''Federasyon önümüzü kesecek'' diye bir endişelerinin söz konusu olmadığını da kaydeden Adnan Sezgin, ''Böyle bir ifadeyi duymak istemiyoruz. Biz böyle bir olayda her türlü eylemi ortaya koyarız. Galatasaray büyük bir camiadır'' dedi.



Bu tür hataların yapılmamasını, usul, şekil ve içerik açısından hukuk düzeni içinde doğru hareket edilmesini istediklerini belirten Sezgin, ''Futbol Federasyonu içinde de çok değerli hukukçular var. Eminim ki onlar da bu tip konulardan rahatsızdır'' diye konuştu.



Sezgin, Beşiktaş-Trabzonspor maçını Yunus Yıldırım'ın yöneteceği hatırlatıldığında, ''Umarım Yunus Yıldırım hiçbir şekilde etkilenmeden maça çıkar. Bütün dileğimiz bu'' diye görüş belirtti.



ÜSTÜNEL: ''HER ORTAMDA SAVUNACAĞIM''



Sivasspor-Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan yönetici Haldun Üstünel, Galatasaray'ın haklarını her ortamda savunmaya devam edeceğini söyledi.



Üstünel, ''Galatasaray'ın haklarını her ortamda savunacağım, bu cezalar verildiği müddetçe, almaya da devam edeceğim'' dedi.



Haldun Üstünel, toplantıda okuduğu açıklamasında ise, ''Rekabetin gittikçe arttığı, heyecanın doruğa ulaştığı bugünlerde, herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Özellikle son günlerde, futbolcu arkadaşlarımızın gerek kendi maçlarında, gerek milli takım ve UEFA Kupası maçlarında yaptıkları zorlu mücadeleler göz önünde tutulursa, mental açıdan da desteğe ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu, hataların korunması anlamına gelmiyor. Bizim şikayetimiz, hedef gösterilmeleridir.



Biz zaten itiraz ve kabul edilmeyecek uygunsuz davranışlar nedeniyle futbolcularımıza talimatları verdik ve yazılı hale getirdik. Bu tür olaylar olmasın diye büyük çaba göstermekteyiz. Bu çabalarımız göz ardı edilirken, son günlerde bazı oyuncularımız, haklarında yazılanlarla, toplum ve hakemler tarafından hedef haline getirilmektedir. Biz yapılan değerlendirmelerde sağ duyulu olunmasını istiyoruz'' diye konuştu.