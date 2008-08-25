Galatasaray'da Steaua hazırlıkları



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında 27 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Steaua Bükreş takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcuların, teknik çalışmaların ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları kaydedildi.



Sarı-kırmızılı takımda Denizlispor maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Mehmet Topal ve Nonda'nın, tedavi programlarının ardından antrenmanın tümünde takımla birlikte çalıştıkları ifade edildi.



Yapılan açıklamada, Ümit ile Emre Güngör'ün tedavilerinin çift seansla sürdüğü, belindeki ağrı nedeniyle kontrol altında tutulan Hasan'ın antrenmana katılamadığı, arka adalesinde sertleşme olan Hakan'ın ise çalışmadaki koşunun ardından dinlendirildiği belirtildi.



Galatasaray, Steaua Bükreş karşılaşması için yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek.

