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Spor

Galatasaray'da sol bek transferinde gündem Evra

Evra'nın taraftara tekme attığı gerekçesiyle 30 Haziran 2018’e futboldan men cezası bulunuyor

30 Aralık 2017 17:50

Galatasaray’da sol bek transferi için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Patrice Evra oldu.

Menajerler tarafından Galatasaray’a önerilen 36 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Skor’da yer alan habere göre, bir yandan Asamoah ve Filipe Luis konusunda yanıt bekleyen Galatasaray, iki oyuncudan gelecek habere göre hareket edecek.

Marsilya’nın Vitoria Guimares ile oynadığı maçta taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018’e kadar UEFA organizasyonlarından men cezası alan Fransız oyuncu, Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.

Kariyerine Monza’da başlayan Evra, Nice ve Monaco forması giydikten sonra 2005 yılında Manchester United’a transfer olmuştu.

İngiliz kulübünde 9 sezon kalan Evra, Juventus’ta geçirdiği 3 yılın ardından kariyerini Marsilya’da sürdürmeye karar vermişti.

 

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