Galatasaray'da Sneijder krizi; rest çekti ve imzalamadı

Tüm Galatasaray takımı UEFA’ya gönderilecek olan “Kulüpten alacağımız yoktur” yazılı kağıdı imzaladı, Wesley Sneijder “Yeni kontrat” inadı nedeniyle henüz imza atmadı.

Hollandalı, sezon başında başkan Aysal’ın kendisine yeni kontrat sözü verdiğini belirtip Galatasaray’ın UEFA’ya eksiksiz göndermesi gereken “Alacağım yok” belgesine halen imza atmadı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, 3 gün önce Wesley Sneijder’ın Galatasaray’dan alacağının bulunduğu Hollanda basınına manşet olmuştu. Bu haberlerin nedeni ve olayın iç yüzü de ortaya çıktı.

'Yılbaşına kadar bildirmeliler'

ÜÇ ayda bir UEFA tarafından denetlenen G.Saray Kulübü, 30 Eylül tarihinde futbolcularına hiçbir gecikmiş ödemesi bulunmadığını ve ödemelerin eksiksiz yatırıldığını iletmişti. Ancak futbolcularına 2 ay geriden ödeme yapan kulüp, UEFA’dan bir sonraki inceleme döneminde herhangi bir yaptırım ya da ceza ile karşılaşmamak adına “temiz” kağıdı imzalatmak için harekete geçti.

Çünkü 31 Aralık 2014 tarihine kadar Galatasaray, bu kağıtları UEFA’ya eksiksiz vermek zorunda. Aksi taktirde eksik evrak ve yanlış beyan kategorisine girmiş olacak.



Yönetim bu koınuda ay başında harekete geçti. Tüm oyuncular gerekeni yaptı, Felipe Melo önce alacakları olduğunu iletti ardından ikna edildi ve imzayı attı. Ancak Sneijder milli takım kampına gitmeden önce bu isteği geri çevirdi ve ağzındaki baklayı çıkardı.

'2 aydır sözleşmeyi bekliyorum'

G.SARAY yetkilileri ile görüşen Wesley Sneijder’ın, Galatasaray’dan 2 aydan bu yana yeni kontrat teklifi beklediği için böyle bir tavır ortaya koyduğu ortaya çıktı.

Sezon başında başkan Ünal Aysal’dan yeni kontrat ve zamlı tarife ile sözleşmesinin uzatılacağı sözünü aldığını belirten Sneijder, “Ben G.Saray’da kalmak istiyorum. Sezon başında Başkan bana ‘Sözleşmeni uzatacağım, paranı da artıracağım sözü verdi. Menajerimle de görüşme yapıldı. Neden halen yeni kontrat yapılmadı’ diyerek G.Saray’da 2016’da bitecek olan kontratının uzatılmasını istediği için kağıtları imzalamakta rötar yaptığını kulüp yetkililerine iletti.

800 bin Euro alacağı var

Galatasaray Kulübü yetkilileri kongre yapılacağını belirttikleri Wesley Sneijder’e kendisinden memnun olduklarını iletti.

Sarı kırmızılı kulübün idarecileri, Sneijder’in Galatasaray’da kalmak istediğini dile getirip bu yüzden böyle bir tavırda bulunduğunu ancak milli takım dönüşünde onun da bu kağıda imza atacağına inandıklarını, yani bu konuda bir sorun yaşanmayacağı görüşünde. Sneijder’ın Galatasaray’dan gecikmiş olan alacağının ise 800 bin Euro olduğu belirtildi.