Galatasaray'da Sneijder krizi

Mersin İdmanyurdu deplasmanında 2-1 mağlup olurken ağır darbe alan Galatasaray'da, bir de frikik krizi yaşandı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Loret Sadiku, ceza yayı içinde Lukas Podolski'ye faul yapınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu serbest vuruş kararı verdi ve Mersinli oyuncuya sarı kart gösterdi.



Wesley Sneijder atışı kullanmak için topun başına geçti. Tam vuruşu yapmak üzere iken Selçuk İnan atışı yapıtı ve top Mersin İdman Yurdu barajına çarparak geri döndü.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, atışı Selçuk'un yapmasına çok sinirlenen Sneijder, hemen kenara, "Beni çıkarın" işaretini yaptı. Teknik direktör Mustafa Denizli de bunun üzerine Hollandalı oyuncuyu çıkardı ve yerine Bilal Kısa'yı oyuna aldı.