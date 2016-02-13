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Spor

Mersin İdman Yurdu 2-1 Galatasaray

Mersin İdman Yurdu, karşılaşmanın 39. dakikasında Nakoulma'nın attığı golle öne geçtmişti

13 Şubat 2016 21:58

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini Nakoulma (Dk.39) ve Güven (Dk.63) atarken, sarı kırmızılıların tek sayısını Podolski (Dk.88) kaydetti. Galatasaray'da Semih Kaya 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Galatasaray 34 puanda kalırken, Mersin İdman Yurdu 17 puana yükseldi.


İlk 11'ler 


Mersin İdman Yurdu: Muammer, Gücen, Sadiku, Mitrovic, Vederson, Serkan, Mehmet Taş, Nurullah, Nakoulma, Tita, Pedriel


Galatasaray: Muslera, Denayer, Semih, Chedjou, Carole, Donk, Selçuk, Olcan, Sneijder, Podolski, Umut
 

Denizli, Linnes'i ilk 11'e almadı


Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 11'de başlaması beklenen Martin Linnes'i sürpriz bir kararla yedek soyundurdu. Norveçli futbolcunun yerine sağ bekte Denayer forma giyerken, Sabri kulübede oturdu. Linnes ve Sabri'nin yanı sıra, Bilal, Yasin, Jose Rodriguez, Koray ve kaleci Cenk Gönen yedek oturdu.

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