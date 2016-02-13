Mersin İdman Yurdu 2-1 Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini Nakoulma (Dk.39) ve Güven (Dk.63) atarken, sarı kırmızılıların tek sayısını Podolski (Dk.88) kaydetti. Galatasaray'da Semih Kaya 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Galatasaray 34 puanda kalırken, Mersin İdman Yurdu 17 puana yükseldi.



İlk 11'ler



Mersin İdman Yurdu: Muammer, Gücen, Sadiku, Mitrovic, Vederson, Serkan, Mehmet Taş, Nurullah, Nakoulma, Tita, Pedriel



Galatasaray: Muslera, Denayer, Semih, Chedjou, Carole, Donk, Selçuk, Olcan, Sneijder, Podolski, Umut



Denizli, Linnes'i ilk 11'e almadı



Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 11'de başlaması beklenen Martin Linnes'i sürpriz bir kararla yedek soyundurdu. Norveçli futbolcunun yerine sağ bekte Denayer forma giyerken, Sabri kulübede oturdu. Linnes ve Sabri'nin yanı sıra, Bilal, Yasin, Jose Rodriguez, Koray ve kaleci Cenk Gönen yedek oturdu.