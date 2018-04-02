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Spor

Galatasaray'da skorbord krizi: Bunu kimin yaptığını araştırıyoruz, işine son vereceğiz

"Şampiyonların kupası müzesinde olur" sloganı Trabzonluların tepkisini çekti

02 Nisan 2018 16:44

Galatasaray - Trabzonspor maçına ev sahipliği yapan TT Stadı'nda skorborda yansıtılan görüntü kriz yarattı.

Karşılaşma sonunda skorbordda Galatasaray Stat Müzesi'nin tanıtımı yapılırken, verilen ilginç mesaj dikkati çekti.

Skorbordda Galatasaray'ın kazandığı birçok kupayla müzenin görüntüsüne yer verilerek taraftarların burayı ziyaret etmesi istenirken, "Şampiyonların kupası müzesinde olur!" sloganı ise Trabzonspor'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Ayrıca sosyal medyada Fenerbahçe'nin 1959 öncesi için başlattığı şampiyonluk araştırmasına yönelik olduğu iddiaları ortaya atıldı. 

"İşine son vereceğiz"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu'nda maç sonu skorbordda paylaşılan görsel için Doğan Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.
Albayrak, maç sonu skorbordda yayınlanan görsel için, "Bunu kimin yaptığını araştırıyoruz. Bizim istemimizin dışında gelişmiş bir durum. Bunun sorumlusu kimse işine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yöneticiler, Trabzonsporlu yöneticilerle birlikte maç öncesi bir araya gelmiş ve dostluk mesajı vermişti.

Trabzonspor: "Acilen cevap bekliyoruz"

Trabzonspor Kulübü konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu;

"Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Galatasaray: "Gereksiz bir tanıtım yazısı"

Yaşanan olayla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden bir açıklama geldi;

"Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.
Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır.

Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz."

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