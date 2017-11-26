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Galatasaray'da Serdar Aziz gerçeği

Galatasaray, Süper Lig'de Serdar Aziz'in sahada olmadığı sürede kalesinde daha çok gol görüyor İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig'in lideri Galatasaray, 13 hafta sonunda 29 gol atıp 14 gol yedi

26 Kasım 2017 15:50

Galatasaray, Süper Lig\'de Serdar Aziz\'in sahada olmadığı sürede kalesinde daha çok gol görüyor
İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig\'in lideri Galatasaray, 13 hafta sonunda 29 gol atıp 14 gol yedi. Sarı Kırmızılı takım, milli stoperi Serdar Aziz\'in sahada olmadığı dakikalarda tam 8 gol yedi.  Sezona savunmanın göbeğinde Maicon-Serdar ikilisiyle başlayan Tudor, bu oyuncuların sahada olduğu ilk 3 haftada 2 kez topu ağlarında gördü.
SERDAR\'IN YOKLUĞUNDA PUANLAR KAYBEDİLDİ
Galatasaray\'ın 4\'üncü haftada Antalya deplasmanında 1-0 önde götürdüğü maçta 63\'üncü dakikada Serdar Aziz\'in sakatlanarak kenara gelmesi sonrası Denayer ile devam edildi. Sarı Kırmızılılar, 82\'nci dakikada Eto\'o\'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1\'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.
Galatasaray\'ın ligde ikinci kez puan kaybettiği Fenerbahçe maçında sahaya ilk 11\'de çıkan Serdar Aziz, 19\'uncu dakikada sakatlanarak yerini Latovlevici\'ye bıraktı. Aslan, bu karşılaşmadan 0-0\'lık beraberlikle ayrıldı.
TRABZON VE BAŞAKŞEHİR YENİLGİLERİNDE SERDAR AZİZ YOKTU
Galatasaray, ligde mağlup olduğu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarına Serdar Aziz\'den yoksun çıktı. Cim Bom, bu maçlarda kalesinde toplam 7 gol gördü.
TEK İSTİSNA KONYA DEPLASMANI
Galatasaray\'ın ligin en az gol atan takımı Atiker Konyaspor\'a konuk olduğu 8\'inci haftada Serdar Aziz süre almadı. Galatasaray, sahadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

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