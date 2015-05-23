Galatasaray'da seçim günü; yeni başkan kim olacak?

Galatasaray Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu yapılacak. Kulüp başkanı Duygun Yarsuvat'ın yeniden aday olmadığı seçimli genel kurulda, Turgay Kıran, Dursun Özbek ve Ahmet Özdoğan başkanlık yarışı verecek.

Sarı-kırmızılı kulübün 99. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 7 bin 908 üyeden, yakın zamanda vefat eden ve kulüpte çalışanların düşülmesinin ardından, 7 bin 856 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu duyuruldu.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 15 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Başkanlık için 3 aday

Kulüp başkanı Duygun Yarsuvat'ın yeniden aday olmadığı seçimde Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Ahmet Özdoğan için sarı ve Turgay Kıran için de gri renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Yeni dönemde başkanlığa talip olan üç ismin yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listeleri şöyle:

Turgay Kıran'ın listesi:

Yönetim kurulu asli üye: Ömer Kayalıoğlu, Tayfun Akgüner, Levent Karadeniz, Taylan Özen, İbrahim Bozan, Ozan Korkut, Ulvi Süvarioğlu, Orhan Sürek, Vildan Taştop, Erdal Aslan.

Yönetim kurulu yedek üye: Okan Böke, Adnan Mete, Pelin Atılgan Çobanoğlu, Edip Önder, Saruhan Sarman.

Denetim kurulu asli üye: Cemal Özturan, Mehmet Akif Aygün, Emre Alkin.

Denetim kurulu yedek üye: Zafer Kural, Aydın Ekinci, Vedat Gürer.

Disiplin kurulu asli üye: Celal Açar, Yıldırım Baysal, Oral Yılmaz, Osman Çelik Uluöz, Tuncer Hunca, Emel Çabukoğlu, Faruk Gürbüzer.

Disiplin kurulu yedek üye: Turcan Bolayır, Hamdi Barıştıran, Remzi Türeci, Hakan Ünsaler, Aydın Önder.

Sicil kurulu asil üye: Bülent Pozam, Süha Balın, Murat İman, Mehmet Saim İzli, Aran Kaston, Ertuğrul Yeşilaltay, Gonca Sarış.

Sicil kurulu yedek üye: Ender Ayas, Murat Yürükel, Devrim Aydoğan.

Dursun Özbek'in listesi:

Yönetim kurulu asli üye: Cengiz Özyalçın, A. Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Cüneyt Tanman, Can Topsakal, Fatih İşbecer, Tayfun Demir, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Tarık Taşar.

Yönetim kurulu yedek üye: Alper Narman, Murat Atay, Ali Yüce, Burçin Aslan, Selim Arda Üçer.

Denetim kurulu asli üye: Cengiz Ergani, Ahmet Cebeci, Cevat Genç.

Denetim kurulu yedek üye: Metin Sinan Aslan, Tolga Erem, Kerem Selahattin Ergün.

Disiplin kurulu asli üye: Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Alparslan Karagülle, Oral Yılmaz, Celal Emon, Can Baydarol.

Disiplin kurulu yedek üye: Mustafa Tanrıyar, Derya Göbelek, Esat Erdem, Hakan Ünasaler, Vedat Gürer.

Sicil kurulu asli üye: Serdar Eder, Çetin Öztürk, Hayri Gürkan Eliçin, Mesut Karaarslan, Ali Tüzmen, A. Esat Tansev, Özcan Karamahmutoğlu.

Sicil kurulu yedek üye: Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Hakan Melek.

Ahmet Özdoğan'ın listesi:

Yönetim kurulu asli üye: Varol Z. Dereli, Ömer Tümay, Emre Erdoğan, Muzaffer Oflaz, Emin Eminoğlu, Fatih Akgün, A. Tuncay Çobanoğlu, Ali Fatinoğlu, M. Zafer Pınarcık, Dinçer Azaphan.

Yönetim kurulu yedek üye: Serhat Özalemdar, Mehmet Yıldırım, Metin Tayfun İşeri, Oben Aybars Kuday, Mehmet Akif Aygün.

Denetim kurulu asli üye: Emel Çabukoğlu, Hakan Akbaş, Gözde Büyükeroğlu.

Denetim kurulu yedek üye: Mehmet Sedat Sanver, Ömer Mafa, Abdullah Köroğlu.

Disiplin kurulu asli üye: Cevdet Dayıoğlu, Vedat Alpaslan, Yıldırım Baysal, Emir Turgan, Ersan Erkam, Ahmet Kalafatoğlu, Hatice Günay.

Disiplin kurulu yedek üye: E. Cem Emiroğlu, Füsun Kantemir, Metin Evrim, Toros Hakgör, Hikmet Recep Evci.

Sicil kurulu asli üye: Hasan Durcan Kumcuoğlu, Aziz Başdoğan, Zeynep Nilüfer Sanvar, Bedri İlhan Tüzün, Melike Beyhan Tüzün, Serol Acarkan, Tuncay Pulcu.

Sicil kurul yedek üye: İbrahim Haluk Nuralp, Nur Alemdar, Faik Naci Özdel.