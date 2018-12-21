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Spor

Galatasaray'da Rodrigues ve Sinan Gümüş takımla çalıştı

İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü

21 Aralık 2018 16:43

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'ndaki antrenman takım halinde yapılan eğitsel oyunlarla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirilirken ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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