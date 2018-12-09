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Spor

Galatasaray'da Porto maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında Porto'yu konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı

09 Aralık 2018 16:58

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6\'ncı hafta karşılaşmasında Porto\'yu konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. 
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00\'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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