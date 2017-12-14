T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Palabıyık tepkisi  

İstanbul (DHA) Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki gösterdi

14 Aralık 2017 17:31

İstanbul (DHA)
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça hakem Ali Palabıyık\'ın atanmasına tepki gösterdi.
Süper Lig\'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre bu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık, son olarak Galatasaray\'ın Medipol Başakşehir\'e 5-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı. Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın yediği ilk gol öncesi Latovlevici - Visca arasında yaşanan pozisyonda faul kararı veren Palabıyık, bu kararla ilgili çok fazla eleştiri almıştı. Galatasaray cephesi, faul olmayan bir pozisyonda serbest vuruş kararı veren Palabıyık\'ın maçın kaderini etkilediğini savundu. Bu nedenle Malatya deplasmanındaki maça Palabıyık\'ın atanması sarı-kırmızılılarda tepki yarattı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Evkur Yeni MalatyasporAli PalabıyıkSüper LigGalatasarayEvkur Yeni MalatyasporFederasyondanGalatasaray Medipol BaşakşehirMedipol BaşakşehirLatovleviciViscaPalabıyıkBuMalatya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24