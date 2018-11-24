Galatasaray'da olağanüstü toplantı sonrası başkan Cengiz'den açıklamalar

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından kulüp televizyonu aracılığı ile açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı açıklamaya tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutlayarak başlayan Mustafa Cengiz, Mustafa Kemal Atatürk\'ü de andı.

Başkan Mustafa Cengiz\'in gündeme dair yaptığı açıklamalar şu şekilde: \"Dün sahada hepimizin de gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Dün kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde, kulübümüze, takımımıza, hak gaspı yapılmıştır. Bundan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Hafızalarımızı tazeleyelim. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk sporunun, barış, dostluk ve kardeşlik için, rekabette eşitlik, kararlarda adalet beklentimizi sürekli vurguladık. Rakiplerimize, futbolun tüm paydaşlarına ve TFF\'ye hep dostluk mesajı verdik. Ne yazık ki bu yaklaşımımız, zayıflık, basiretsizlik gibi algılandığını gördük. Bu samimi yaklaşım, spor camiasında hak ettiği karşılığı görmedi. Türkiye\'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa\'dan bu yana, açıkça Galatasaray aleyhine, düzenli ve sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük ve tüm spor kamuoyu buna şahit oldu. Bu eylemlerin sürekli tekrarlanarak, seyirciyi tahrik edecek şekilde dakikalarca yaşatılarak ne hedeflenmektedir. Hakem kararsız kalmamalıdır, şüpheye düştüğü anda derhal VAR kontrolünü yapmalıdır. Aklı selim sahibi hiçbir insan ve spor severin kabullenemeyeceği haksız kararın korkmadan çekinmeden, on binlerce seyirci önünde verilmesinde nasıl bir şey var? Burada hata yok, kasıt var. VAR Sistemi, bir önceki iç saha maçımızda, 88\'inci dakikada oyuncumuza yapılan faulde hakem Fırat Aydınus, VAR\'a gitmedi, pozisyonu kontrol etmedi. Biz bir açıklamayla bu duruma itiraz ettik, PFDK\'ya sevk edildik ve ceza aldık. Keza Atiker Konyaspor maçının 88\'inci dakikasında, yine VAR hakemleriyle birlikte bir karar alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi, 4 dakika boyunca kulaktan iletişimle saha içi ve saha dışında tahrike sebebiyet verdi. Yanlış kararından dönmedi. Tartışmalı olan pozisyon, asla bir penaltı kararı olmamalıydı. Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Dürüst olmak için önce açık olmalısınız. Bu kavramlar maalesef şu anda karşılığını bulamamıştır. Penaltı olmayan pozisyonda VAR hakemi ile saha hakemi arasındaki görüşmenin hemen servis edilmesini istiyoruz. TFF bunu yapmadığı takdirde derhal harekete geçilecektir. Galatasaray\'ın haklarını gaspeden üç hakem; Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Bu üç hakem derhal hakemlik mesleğini bırakmalıdır. Güvenilirliği sürekli olarak tartışılan TFF, bu durumun baş sorumlusudur. TFF dünyanın gündemindeki Football Leaks belgelerini neden yok saymaktadır? Son aldığı kararların hepsi tartışılan TFF, şüpheyle yaklaşılan bir kurum olmuştur. TFF tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir. Bu istifa, Türk futbolunun gelişebilmesi için gereklidir. Camiamız, içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı uyanık olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz, taraftarımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kenetlenin, başka Galatasaray yok.\"