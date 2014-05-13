Galatasaray'da Mustafa Denizli sesleri

Kupa zaferi ve Avni Aker'deki 4 gollü galibiyet, dedikoduların önünü kesti. Aysal, 2 yıl daha kontratı olan Roberto Mancini ile devam kararı aldı. Ancak Florya ünlü bir sportif direktöre emanet edilecek.

Galatasaray 'da Mancini aleyhine esen rüzgarlar, Türkiye Kupası zaferi ve Şampiyonlar Ligi bileti için yakalanan avantajla bir hafta içinde döndü. İşte Aslan cephesinde son bir ayda yaşananlar ve sürpriz sportif direktör hamlesinin hikayesi...



Drogba'dan Galatasaray'a veda



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 19 Nisan'da Galatasaray, Kasımpaşa'ya 4-0 yenildi ve Mancini'nin hem Ünal Aysal, hem de yönetimdeki kredisi bitti. Başkan 23 Nisan'da Florya'ya çıkarma yaptı ve takıma kalan haftalarda hem Türkiye Kupası'nı kazanmasını hem de Şampiyonlar Ligi'ne de direkt katılması gerektiğinin mesajlarını iletti. Ayrıca Aysal, Mancini ile de yaptığı bire bir görüşmede, "Takımı çok değiştiriyorsun bu ısrarın neden?" sorusunu yöneltti.



Florya'ya bir efsane



Trabzonspor galibiyetinin ardından Başkan Ünal Aysal, Galatasaray'da yeni sezon için sportif direktör hamlesi için düğmeye bastı. Mancini ile yola devam etme kararı alan Aysal, yöneticilerin vasıtasıyla yönetmeye çalıştığı Florya'yı tecrübeli bir isme teslim edecek.

Mustafa Denizli: Sezon başında da gündeme gelen ancak Azerbaycan'ın yolunu tutan Mustafa Denizli adaylardan biri.

Şenol Güneş: Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Burak Yılmaz ve Selçuk İnan ile coşan Şenol Güneş de Aysal'ın listesinde.

Bülent Korkmaz: Galatasaray'ın efsane kaptanı ve eski teknik direktörü Bülent Korkmaz da Florya'ya sportif direktör olarak dönebilir.



İtalyan işi nutuk



Avni Aker'de devre arasında Mancini'nin yaptığı konuşma, Beşiktaş 'ın 1-0 önde olduğu haberiyle yıkılan takımı ayağa kaldırdı.

Galatasaray, Trabzon'a temkinli gitti Mancini ilk kez kadrosunu değiştirmedi. Risk almadı ve Eskişehir'i 1-0 yenen takımı sahaya çıkardı. Kontrollü futbolu tercih eden Cimbom, pozisyon vermedi ama pozisyon da bulamadı. Avni Aker'de ilk devreyi 0-0'lık sonuçla bitiren sarı-kırmızılı futbolcular, soyunma odasına girer girmez Elazığ-Beşiktaş maçının sonucunu sordu. "Beşiktaş 1-0 önde" haberi, yüzlerin asılmasına neden oldu. Bu sırada Mancini soğukkanlılığını korudu ve takımı etrafına topladı. İtalyan hoca, "Geçen hafta Gençlerbirliği maçını 2-0'dan çevirdiniz. Sizlere yine güveniyorum. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. İlk yarıda oyunu tuttuk. Şimdi ne olursa olsun hızlı başlıyoruz ve maçı kırıyoruz. Hızlı oynamalı, oyunu onların sahasına yıkmalı ve golü erken bulmalıyız"dedi.



Derbilerin fatihi yine Galatasaray



Şampiyon bitirdiği geçen iki sezonda olduğu gibi bu sezon da 4 büyükler arasında oynanan maçlarda en fazla puanı Galatasaray topladı. Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez yenen, Arena'da Fenerbahçe 'yi tek golle geçen sarı-kırmızılılar 6 derbide 15 puan elde etti. Aslan'ı 9 puanla Kanarya izledi. Beşiktaş 5, bordo-mavili takım ise 2 puan aldı.