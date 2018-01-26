Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımları açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından görevi devralan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Başkanlığını Mustafa Cengiz'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:

2. Başkan: AHMET ŞENKAL



Başkan Yardımcısı: ADİL ARAPOĞLU



Başkan Yardımcısı: ÜNAL ÇEVİKÖZ



Genel Sekreter: HÜSEYİN TOPRAK



Muhasip Üye: OKAN BÖKE



Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: OKAN BÖKE



Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: EROL ÖZMANDIRACI - ÖMER CANSEVER - MAHMUT RECEVİK



Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ



Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: NEJAT GÜNEY



Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: EMRE ERDOĞAN



Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AHMET ŞENKAL



İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ



İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: DİNÇ ÜNER - ACAR BALTAŞ



Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: MAHMUT RECEVİK - CENK SOYER



Gayrimenkul Komitesi: HÜSEYİN TOPRAK - EROL ÖZMANDIRACI



Pazarlama Komitesi: EROL ÖZMANDIRACI - ARİF BADUR - ADİL ARAPOĞLU