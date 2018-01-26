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Spor

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımları açıklandı

İkinci Başkan: Ahmet Şenkal

26 Ocak 2018 20:15

Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından görevi devralan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Başkanlığını Mustafa Cengiz'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:

2. Başkan: AHMET ŞENKAL

Başkan Yardımcısı: ADİL ARAPOĞLU

Başkan Yardımcısı: ÜNAL ÇEVİKÖZ

Genel Sekreter: HÜSEYİN TOPRAK

Muhasip Üye: OKAN BÖKE

Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: OKAN BÖKE

Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: EROL ÖZMANDIRACI - ÖMER CANSEVER - MAHMUT RECEVİK

Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ

Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: NEJAT GÜNEY

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: EMRE ERDOĞAN

Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AHMET ŞENKAL

İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ

İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: DİNÇ ÜNER - ACAR BALTAŞ

Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: MAHMUT RECEVİK - CENK SOYER

Gayrimenkul Komitesi: HÜSEYİN TOPRAK - EROL ÖZMANDIRACI

Pazarlama Komitesi: EROL ÖZMANDIRACI - ARİF BADUR - ADİL ARAPOĞLU

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