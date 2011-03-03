-GALATASARAY'DA MİSİMOVİC İLE YOLLAR AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak teknik direktör Gheorghe Hagi tarafından disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Bosna-Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic ile yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından Profesyonel Futbolcu Kiralama Sözleşmesi çerçevesinde anlaştığı Zvjezdan Misimovic'in sözleşmesinin, Rusya'nın Dinamo Moskova takımı ile anlaşması koşuluyla karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Bosna-Hersekli futbolcunun bugüne kadar doğmuş ve sezonunun sonuna kadar doğacak olan toplam 1 milyon 541 bin avro tutarındaki alacağından, kendisine toplam 300 bin avro ödenmesi karşılığında feragat ettiği belirtilerek, ''Şirketimizin bu oyuncunun kendisine ve Wolfsburg Kulübü'ne geleceğe yönelik hiçbir taahhüdü kalmamıştır. Zvejdan Misimovic'e Galatasaray'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz'' denildi.