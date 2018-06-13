Galatasaray'da Marina Maljkovic görevini bıraktı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nda baş antrenör Marina Maljkovic ile yollar ayrıldı.

Galatasaray ile EuroCup Women şampiyonluğu yaşayan Marina Maljkovic\'in kulüpten ayrıldığını belirten Galatasaray, kulübün resmi sitesinden, \"Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden\'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz\" açıklamasını yayımladı.



