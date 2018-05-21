T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da kutlamalar cemiyette devam etti

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da kutlamalar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen törenin ardından Levent'te bulunan Galatasaraylılar Cemiyeti'nde devam etti

21 Mayıs 2018 04:11

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nda şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray\'da kutlamalar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda gerçekleşen törenin ardından Levent\'te bulunan Galatasaraylılar Cemiyeti\'nde devam etti.
Türk Telekom Stadyumu\'nda yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Levent\'teki Galatasaraylılar Cemiyeti\'ne giderken, yöneticiler cemiyette bekleyen çok sayıda taraftar ve üyenin coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar özellikle başkan Mustafa Cengiz ve şampiyonluk kupası ile birçok fotoğraf çektirdi. Kutlamalar sırasında açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, \"Duyguları ifade etmenin en zor olduğu anlardayız. Bazen duygularda öyle bir pik noktaya gelirsiniz ki, hem kendinizi ifade edemezsiniz hem de algılamakta zorluk çekersiniz. Söylenecek her şey söylendi. Söylenebilecek her şeyi de söyledik. Ben bütün taraftarı, sevgili Fatih Terim\'i, Abdurrahim Albayrak\'ı, futbolcuları ve medyayı kutluyorum. Başka ne diyebilirim bilmiyorum\" dedi.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise \"Başkanın sözleri üzerine başka bir laf söyleyemem. Allah Mustafa Başkan\'dan razı olsun. Florya\'nın ve Galatasaray\'ın geleceği için seçimde desteği bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigCavcav SezonuGalatasarayAli Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom StadyumuLeventGalatasaraylılar CemiyetiTürk Telekom StadyumuMustafa CengizLevent Galatasaraylılar CemiyetiTaraftarlarKutlamalarBazenSöylenecek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24