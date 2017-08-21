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Spor

Galatasaray'da kombine bereketi

İSTANBUL, (DHA)-Yeni bir oluşuma giren ve kadrosunu yenileyen Galatasaray'da taraftar ile takım kenetlenmeye başladı

21 Ağustos 2017 17:06

İSTANBUL, (DHA)-Yeni bir oluşuma giren ve kadrosunu yenileyen Galatasaray\'da taraftar ile takım kenetlenmeye başladı.
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonu ilk 2 maçında yeni transferleriyle göz dolduran ve güzel oyunu ile fark yaratan Galatasaray\'da kombine satışları da hız kazandı.
Geçen yıl 17 Bin kombine satışı yapan Galatasaray, bu sene 30 Bin 250 kombine satışına uzandı. Loca satışında ise devam eden ve satışını yenileyenlerle beraber 170 loca satışına ulaşıldı.
Lig\'in ilk maçı olan ve 4-1\'lik  skorla Kayseri\'yi yenen Galatasaray maçın ardından 2800 kombine ve 10 loca satışı yapmıştı.
Giderek artan kombine satışı ve loca yenilemesi devam ederken, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak lig maçında taraftarların stadı doldurmasının beklendiği ifade edildi.
 

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