Galatasaray'da kadro dışı kalan Eboue: Bir sene daha buradayım

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli'nin kadroda düşünmediği oyunculardan biri olan ve genç takımla antrenmanlara çıkan Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, sarı-kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve kalacağını söyledi.

Eski takımı Arsenal'in İngiltere liginde Liecester City ile oynadığı maçı İngiliz ekibinin taraftarlarıyla Ortaköy'deki bir mekanda izleyen Eboue, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Fildişi Sahilli futbolcu, "Yarın transferin son günü. Bir sene daha sözleşmem var ve Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Fakat tabii hayatın ne getireceği belli olmaz. Yarın ne olup olmadığını göreceğiz. Ondan sonra da bir sene daha buradayım ve memnuniyetle Galatasaylıyım" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'ı çok seviyorum'

Galatasaray forması altında çok iyi 3 sezon geçirdiğini anlatan ve başka bir takıma transferiyle ilgili yorum yapmayacağını söyleyen Eboue, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyin ne olacağını Allah bilir. Galatasaray'ı çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray için oynadığım 3 senede iyi şeyler yaptım. Hayat böyle bir şey. Aynı zamanda futbolculardan öte, takım önemli. Ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile aynı gruba düşmelerine de sevindiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, gruptan çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Olcan Adın da aynı mekana gelerek Liecester City-Arsenal maçını izledi.