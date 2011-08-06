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Spor

GALATASARAY'DA İZİN BİTTİ İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2011 01:17

-GALATASARAY'DA İZİN BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nda, ligin başlama tarihinin 9 Eylül'e ertelenmesinin ardından oyunculara verilen bir haftalık izin sona erdi.  Teknik direktör Fatih Terim'in 7 gün izin verdiği sarı-kırmızılı oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek, yaptıkları antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı bildirildi.  İsveç Milli Takımı'na giden Johan Elmander ile Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'na davet edilen Milan Baros'un yanı sıra Ümit Milli Takımı aday kadrosunda yer alan Anıl Dilaver ve Emre Çolak'ın antrenmana katılmadığı belirtildi.  (A) Milli Takım aday kadrosuna çağrılan futbolcular ile Romanya Milli Takımı'na davet edilen Bogdan Stancu'un ise antrenmana katıldığı kaydedildi.  Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına, yarın akşam basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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