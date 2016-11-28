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Spor

Galatasaray'da ilk yolcu Chedjou

Galatasaray yönetimi, Aurelien Chedjou'ya teklif gelmesi durumunda devre arasında yolları ayırma kararı aldı

28 Kasım 2016 15:54

Serdar Aziz'in sakatlığını atlatıp forma girmesiyle, son haftalarda ilk 11'e girmekte zorlanan Kamerunlu Aurelien Chedjou'nun takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Galatasaray yönetimi devre arasında teklif gelmesi halinde yönetim her türlü kolaylığı sağlayıp, Aurelien Chedjou ile yolları ayıracak ve maaşından kurtulacak.

 

Sigthorsson çalışmalara başlıyor

 

Sezon başından itibaren sakatlığı nedeniyle formasına kavuşamayan Kolbeinn Sigthorsson'un bu hafta takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

İzlandalı yıldızın performansını görmeden hareket etmek istemeyen sarı- kırmızılılar, Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda bir rota çizecek. 1 seneliği 1.9 milyon Euro'ya mal olan Sigthorsson'un formu merakla bekleniyor.

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